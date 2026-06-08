Quattro arresti per le minacce all' ex pentito | Infame te ne devi andare prima che ti spariamo

Quattro persone sono state arrestate per aver minacciato un ex pentito del clan Sacco-Bocchetti. Le minacce includevano frasi come “Te ne devi andare prima che ti spariamo”. L’ex pentito, trasferitosi con la famiglia a Maddaloni, è stato oggetto di queste intimidazioni nell’area di San Pietro a Patierno. Le indagini hanno portato all’arresto degli autori delle minacce, che sono stati fermati con l’accusa di aver minacciato di morte l’ex pentito.

“Te ne devi andare, prima che ti spariamo”. Queste le minacce a un ex pentito del clan Sacco-Bocchetti, operativo nell’area di San Pietro a Patierno, da tempo trasferitosi con la famiglia a Maddaloni.I nomi degli arrestatiAl termine di un’indagine lampo, coordinata dalla Dda di Napoli, i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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