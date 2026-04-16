Le Iene hanno diffuso un video in cui si vede un episodio tra un calciatore e un altro soggetto. Nel filmato, l'attaccante rivolge minacce di violenza a un uomo, dicendo:

Il programma Le Iene ha trasmesso il video dello scontro tra Moise Kean e il tipster Pengwin sotto casa del calciatore. Dopo le minacce verbali e le tensioni legate alle critiche per l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali, l’attaccante della Fiorentina si è scusato al Viola Park, ammettendo l’errore comportamentale pur non ritirando le proprie opinioni personali. Il servizio de Le Iene con Moise Kean e Pengwin Chi è Kristian Pengwin Lo scherzo del finto Gattuso Il chiarimento di Moise Kean al Viola Park Il servizio de Le Iene con Moise Kean e Pengwin Il programma Le Iene ha trasmesso, nella puntata di mercoledì 15 aprile, il servizio riguardante il confronto tra l’attaccante della Fiorentina Moise Kean e l’influencer Kristian Pengwin.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Le Iene mostrano le minacce di Moise Kean a Pengwin, "hai due secondi per andare via, ti ammazzo di botte"

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Botta e risposta social tra il noto Tipster Pengwin e Moise Kean #CalcioinPillole #Kean #Pengwin x.com