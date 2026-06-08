Quattordicesima in busta paga | a chi spetta e come si calcola

La quattordicesima mensilità viene erogata ai lavoratori in alcuni settori durante le vacanze estive. La sua presenza dipende dai contratti collettivi nazionali di lavoro e si calcola in base alla retribuzione e ai periodi di servizio. La somma viene inserita nella busta paga e rappresenta un'entrata economica extra rispetto allo stipendio mensile ordinario. La modalità di calcolo e le condizioni di spettanza variano a seconda del settore e delle specifiche clausole contrattuali.

In occasione delle vacanze estive i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) si preoccupano di assicurare un’entrata economica aggiuntiva ai dipendenti attraverso la liquidazione in busta paga della quattordicesima mensilità. Quest’ultima, a differenza della tredicesima (o gratifica natalizia), non è riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti ma esclusivamente a coloro cui si applica un CCNLaccordo aziendale che ne disciplini l’erogazione. Analizziamo la questione in dettaglio. Indice. Cosa disciplina il CCNL. Quando viene corrisposta la quattordicesima. La quattordicesima equivale a una mensilità di stipendio. A quanto ammonta la quattordicesima. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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Quattordicesima 2026: chi la riceverà davvero e chi rischia di perderla

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