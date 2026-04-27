Il manuale della Naspi | cos’è a chi spetta come si calcola e come richiederla

La Naspi, abbreviazione di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, rappresenta il principale sussidio di disoccupazione gestito dall’INPS in Italia. Questo beneficio viene destinato a lavoratori che hanno perso involontariamente l’occupazione e prevede un calcolo basato sulla retribuzione precedente. La richiesta può essere presentata online, seguendo procedure specifiche stabilite dall’ente previdenziale, che stabiliscono anche i requisiti necessari per accedervi.

La Naspi – la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – è il principale sussidio di disoccupazione erogato dallo Stato italiano attraverso l’INPS. Si tratta di uno degli strumenti fondamentali del welfare state italiano, insieme al Servizio Sanitario Nazionale, al sistema pensionistico, agli assegni di invalidità e all’istruzione pubblica: un sistema di protezione sociale che mira a garantire a tutti i cittadini un tenore di vita dignitoso nei momenti di difficoltà. A chi spetta la Naspi?. La Naspi è riservata ai lavoratori dipendenti. Nello specifico, ne hanno diritto: i dipendenti del settore privato. i dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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