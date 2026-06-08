Stasera, lunedì 8 giugno 2026, su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarta Repubblica. La trasmissione condotta da Nicola Porro prevede la presenza di vari ospiti, i cui nomi non sono stati ancora annunciati. La puntata si concentrerà su temi di attualità, con interventi e discussioni in diretta. La trasmissione si svolge in prima serata, con un pubblico televisivo che segue da casa.

. Questa sera, lunedì 8 giugno 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 8 giugno 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, un’intervista al leader britannico di Reform UK, Nigel Farage, tra scenari internazionali e politica europea. Spazio poi alla giustizia, tra il caso Minetti e l’archiviazione dell’indagine che ha coinvolto Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 8 giugno 2026

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La mia intervista a Quarta Repubblica | 16 marzo 2026

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