Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 6 aprile 2026

Questa sera, lunedì 6 aprile 2026, su Rete 4 va in onda nuovamente Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro. La trasmissione prevede la presenza di vari ospiti e si concentrerà sui temi di attualità politica e sociale, con approfondimenti e interviste. La puntata, come di consueto, affronta le principali notizie della giornata, offrendo un'analisi degli eventi più discussi.

Questa sera, lunedì 6 aprile 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 6 aprile 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Al centro della puntata, condotta da Nicola Porro, la politica e gli effetti del conflitto in Iran sulla tenuta economica dell’Italia. A seguire, un’ inchiesta sulle truffe e gli ultimi sviluppi giudiziari sul caso Ramy. Infine, l’inchiesta su Epstein e le conseguenze politiche per Donald Trump. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 6 aprile 2026 Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 febbraio 2026Questa sera, lunedì 2 febbraio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 febbraio 2026Questa sera, lunedì 9 febbraio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Temi più discussi: Quarta Repubblica: Puntata del 30 marzo Video; Quarta Repubblica, dalle tensioni dopo il referendum sulla giustizia al caso nuovo caso Salis: tutti i temi della puntata; Video quarta repubblica: guarda gli ultimi video e notizie; Quarta Repubblica. Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 marzo 2026Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 23 marzo 2026, in onda su Rete 4 alle ore 21,25. Scopri di più ... tpi.it Quarta Repubblica raddoppia per il referendum: tutti i dettagli sullo speciale sul voto e gli ospiti di PorroLunedì 23 marzo, andrà in onda Quarta Repubblica – Speciale Referendum, condotto da Nicola Porro, dalle 14:50 alle 19:00, su Rete 4. Collegamenti e dirette dai comitati racconteranno la giornata polit ... affaritaliani.it Tra gli ospiti di stasera alle 21.30 su Rete4. #quartarepubblica facebook Epstein, gli elementi che fanno pensare fosse una spia #quartarepubblica x.com