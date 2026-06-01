Stasera, 1 giugno 2026, su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro. La trasmissione affronta temi di attualità e politica, con ospiti in studio. Non sono stati diffusi dettagli specifici sugli invitati o gli argomenti trattati. La programmazione si inserisce nel palinsesto serale del canale, con un focus su questioni di interesse pubblico.

. Questa sera, lunedì 1 giugno 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 1 giugno 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Al centro della puntata, le crescenti tensioni tra Russia ed Europa e un approfondimento sui rapporti tra la sinistra e le frange più radicali dell’Islam. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 1 giugno 2026

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La mia intervista a Quarta Repubblica | 16 marzo 2026

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