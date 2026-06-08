quarta repubblica nicola porro intervista il leader di reform uk nigel farage

Il 8 giugno, Nicola Porro ha intervistato Nigel Farage durante una puntata di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico ed economico su Rete 4. La trasmissione è andata in onda nella prima serata e ha visto il leader di Reform UK rispondere alle domande del conduttore. La puntata si è concentrata sulle tematiche politiche e sociali attuali, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’intervista.

Nicola Porro torna questa sera, lunedì 8 giugno, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento politico ed economico della prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti dell’8 giugno 2026. Al centro della puntata, un’intervista al leader britannico di Reform UK, Nigel Farage, tra scenari internazionali e politica europea. Spazio poi alla giustizia, tra il caso Nicole Minetti e l’archiviazione dell’indagine che ha coinvolto Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi. In chiusura, focus sul delitto di Garlasco: nuovi documenti riaccendono interrogativi e riflessioni su uno dei casi più discussi della cronaca italiana. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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NICOLA PORRO: AVETE VISTO COSA HA DETTO MARIO MONTI SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

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