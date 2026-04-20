Questa sera su Rete 4 torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Nicola Porro. Nel corso della puntata, il giornalista intervista Jordan Bardella, leader del Rassemblement National. Come di consueto, l’appuntamento si concentra su temi di attualità, con un focus su questioni politiche e sociali di rilevanza nazionale e internazionale. La trasmissione va in onda ogni lunedì sera, offrendo analisi e confronti tra gli ospiti presenti in studio.

Nicola Porro, come ogni lunedì, torna con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk di approfondimento politico ed economico della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 20 aprile 2026. Al centro della puntata, l’attualità, con un’analisi sugli scenari internazionali e un focus sullo scontro tra Meloni e Trump, oltre agli ultimi aggiornamenti sul conflitto in Iran. A seguire, spazio a un’intervista a Jordan Bardella, leader del Rassemblement National. Quarta Repubblica torna con una nuova pagina, con documenti inediti, sul caso delle forniture di mascherine durante l’emergenza Covid e, infine, con un’inchiesta sui legami internazionali di Ilaria Salis.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Quarta Repubblica: Nicola Porro intervista Jordan Bardella, leader del Rassemblement National

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