Quarta pista il sondaggio YouTrend | cosa pensano i residenti su lavoro ambiente e opere

Un sondaggio di YouTrend, presentato oggi all’Hilton Rome Airport, rivela le opinioni dei residenti su lavoro, ambiente e opere legate alla quarta pista dell’aeroporto. La ricerca è stata commissionata da Aeroporti di Roma. I risultati indicano come i cittadini percepiscano le implicazioni delle nuove infrastrutture e le loro preoccupazioni rispetto a sviluppo e sostenibilità. Nessuna opinione o commento è stato fornito durante la presentazione.

Fiumicino, 8 giugno 2026 – È stato presentato oggi all’ Hilton Rome Airport il sondaggio realizzato da YouTrend per Aeroporti di Roma sulla quarta pista ( leggi qui ). A illustrare i risultati è stato il direttore di YouTrend, Lorenzo Pregliasco, davanti ai rappresentanti istituzionali e agli stakeholder del territorio. L’indagine misura il giudizio dei cittadini di Fiumicino sull’aeroporto, sul progetto di sviluppo e sulle opere collegate. Il quadro che emerge è netto: la maggioranza degli intervistati considera positivo il ruolo dello scalo e guarda con favore al progetto, pur dichiarando in molti casi una conoscenza ancora parziale dei suoi contenuti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Sondaggio.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ampliamento aeroporto di Fiumicino, il 73% dei residenti favorevoli alla quarta pista: il sondaggio YouTrendSecondo un sondaggio di YouTrend, il 73% dei residenti è favorevole all’ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino, che prevede l’attivazione di una...

Aeroporto, ok a quarta pista per 73% dei residenti Comune di Fiumicino Sondaggio Youtrend, occupazione è il beneficio più atteso dallo sviluppoIl 73% dei residenti nel Comune di Fiumicino approva il progetto di ampliamento dell’aeroporto con la costruzione di una quarta pista, secondo un...

Quarta pista, il sondaggio YouTrend: cosa pensano i residenti su lavoro, ambiente e opereL’indagine, presentata oggi all’Hilton Rome Airport dal direttore di YouTrend Lorenzo Pregliasco, fotografa un atteggiamento prevalentemente favorevole verso lo sviluppo dello scalo. Restano però ampi ... ilfaroonline.it

Aeroporto, ok a quarta pista per 73% dei residenti Comune di Fiumicino Sondaggio Youtrend, occupazione è il beneficio più atteso dallo sviluppoSecondo un sondaggio Youtrend, il 73% dei cittadini residenti nel Comune di Fiumicino valuta in modo positivo il progetto di sviluppo dell'aeroporto, che prevede anche la realizzazione di una quarta ... iltempo.it