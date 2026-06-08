Firenze, 8 giugno 2026 – La Toscana si conferma terra di sinistra (con un Pd che avanza rispetto alle Politiche del 2022) dove praticamente tutti conoscono Eugenio Giani, e la metà tra loro si fida del governatore. Rieletto pochi mesi fa con il 53,92%, profondo conoscitore della storia, dell’arte e del folklore locale, Giani è un politico ’ onnipresente ’. In ogni angolo della Toscana sarà stato almeno tre volte. E, le altre, ci è arrivato grazie a un’esposizione social molto spinta. Sarà per questo che registra una conoscenza quasi universale pari al 93% complessivo con un 27% degli intervistati che lo conosce ’abbastanza bene’ mentre il 65% ’per sentito nominare’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Sondaggio.

© Lanazione.it - Quanto sono conosciuti i politici toscani, il sondaggio: Giani al primo posto (con il 93%), Nardella lo insegue

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SONDAGGI POLITICI OGGI LA CALMA PRIMA DELLA TEMPESTA

Notizie e thread social correlati

Fedriga al primo posto, tre del Sud nella top 5: il sondaggio sui governatori più apprezzatiUn recente sondaggio di Swg pubblicato dall’Ansa presenta una classifica dei governatori più apprezzati in Italia.

Pallavolo Il Vp Pietrasanta sogna il primo posto. L’Oasi insegue la salvezza. Passerella UpcNel campionato di pallavolo, la squadra di Pietrasanta mira alla prima posizione della classifica, mentre l’Oasi cerca di assicurarsi la salvezza.