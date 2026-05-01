Pallavolo Il Vp Pietrasanta sogna il primo posto L’Oasi insegue la salvezza Passerella Upc

Nel campionato di pallavolo, la squadra di Pietrasanta mira alla prima posizione della classifica, mentre l’Oasi cerca di assicurarsi la salvezza. La squadra Upc organizza una passerella per presentare i propri giocatori. Alcune squadre, ormai lontane dai playoff, giocano senza più ambizioni, concentrandosi invece sulla rotazione del materiale e sulla pianificazione delle stagioni future.

C’è chi gioca senza più obiettivi dato che i playoff sono oramai irraggiungibili, ma con l’obiettivo di dare spazio a tutti e programmare già il futuro, come l’ Unione Pallavolo Camaiore Sdh. C’è chi non solo i playoff li ha già raggiunti, ma ora può giocarsi addirittura il primo posto, come il Versilia Pietrasanta Volley. Infine c’è chi sta lottando con unghie e denti per centrare la salvezza, come l’ Oasi Viareggio. Insomma il turno di campionato odierno vorrà dire molto per le squadre versiliesi di pallavolo. Primo a scendere in campo è l’ Upc Sdh, per la serie B maschile, che alle 17 va di scena a Pontedera. Upc Shd a 45 punti e reduce dal 3-2 inflitto al Pisa, ma fuori dalla corsa playoff proprio a causa di Pontedera che superando 3-1 Assisi ha raggiunto i 52 punti in classifica.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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The UPC surrenders after a long, marathon campaign. VP Pietrasanta flies to second place.In the men's B series, Camaiore's team lost their head-to-head match in the fifth set. In the women's C series, Oasi lost in the distance. sport.quotidiano.net