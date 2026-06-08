Quali colori indossare in estate per sentire meno caldo? La scienza lo sa

Indossare il nero in estate aumenta la sensazione di calore perché assorbe più raggi solari. Tuttavia, un altro colore che può contribuire a percepire meno caldo è meno ovvio: si tratta di un colore insospettabile che assorbe altre lunghezze d'onda e può influenzare la temperatura percepita, anche se i dettagli specifici non sono stati indicati nel testo. La scelta dei colori di abbigliamento può quindi influenzare la sensazione di calore durante i mesi più caldi.

Con l’arrivo della bella stagione, e con temperature estive sempre più estreme per effetto del cambiamento climatico, molti hanno l'abitudine di mandare in soffitta i capi più scuri e privilegiare invece palette pastello, bianchi e tonalità chiare. L’idea di fondo è che i colori non reagiscano tutti allo stesso modo alla radiazione solare, ma riflettano o assorbano quantità diverse di energia, che a sua volta si trasforma in calore. La scienza ha provato a misurare questo principio fisico e non sono mancate le sorprese. Un esempio? Il colore peggiore per l'estate non è solo il nero. Leggi anche: Caldo, le 10 regole... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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