Abbiamo selezionato una serie di vestiti bianchi di lunghezze diverse, tutti sotto i 30 euro. Sono disponibili modelli corti, midi e lunghi, pensati per la primavera e l’estate. Questi capi, facili da abbinare e pratici, sono già in vendita nei negozi. L’abito bianco, che non riguarda solo il vestito da sposa, si conferma un classico per la stagione calda, pronto a essere indossato con semplicità.

L’ abito bianco è sempre l’abito bianco. Non stiamo parlando del vestito da sposa, ma di quel capo che superata la soglia dei 20 gradi tiriamo fuori dall’armadio perché solo a guardarlo ci fa pensare alla bella stagione. Considerando che basta indossarlo e già da solo fa metà del lavoro dando all’outfit quel je ne sais quoi, è naturale considerarlo il nostro miglior alleato sia in città che in vacanza. La tela su cui costruire il nostro intero look: l’ abito bianco ci permette di interpretarlo in base al nostro umore: lungo con un paio di infradito ci regala un mood vacanziero, corto abbinato a una cinta di pelle e a un paio di camperos è la scelta urban e moderna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lunghi corti e midi, abbiamo trovato i vestiti bianchi da indossare in primavera ed estate. E costano meno di 30 euro

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