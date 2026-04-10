Le previsioni indicano che l'evento climatico di El Niño potrebbe influenzare l'estate 2026 in Italia, portando a temperature più elevate rispetto alla norma. Si tratta di un fenomeno naturale che si verifica periodicamente, alterando le condizioni meteorologiche di molte regioni del mondo. Quest'anno i meteorologi si aspettano che il suo impatto si faccia sentire con ondate di calore più intense e prolungate, anche se ancora non ci sono dati definitivi.

L’estate 2026 potrebbe essere tra le più roventi e calde degli ultimi anni a causa del ritorno di El Niño. Gli esperti, infatti, prevedono l’arrivo del fenomeno atmosferico destinato a far schizzare verso l’alto le colonnine di mercurio, col clima globale destinato a vivere un punto di svolta. Ciò che accadrà nel Pacifico equatoriale potrebbe quindi influenzare il meteo in vista della bella stagione, anche se l’Italia potrebbe risentire meno del suo impatto in quanto, come spiegano i meteorologi, l’Europa subisce maggiormente il peso di ciò che accade tra Atlantico, anticicloni e corrente a getto. El Niño super per un’estate rovente Secondo quanto riferito dagli esperti di 3bMeteo, le proiezioni ipotizzano un ritorno di El Niño per l’estate 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - El Niño e la paura dell'ondata di caldo in Italia d'estate, cos'è e quali sono i suoi effetti reali

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