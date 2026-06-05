Sfida tra Provoli e Frigo per la guida della città | San Bonifacio torna alle urne

Il 7 e 8 giugno si svolgerà il ballottaggio per la carica di sindaco a San Bonifacio, dopo che nessuno dei otto candidati alle elezioni del 24 e 25 maggio ha ottenuto la maggioranza. La sfida sarà tra Provoli e Frigo, i due candidati rimasti in corsa. Nessuna candidatura ha superato la soglia per essere eletta al primo turno, portando alla scelta finale tra i due.

Sarà il ballottaggio del 7 e 8 giugno a decidere il prossimo sindaco di San Bonifacio. Nessuno degli otto candidati in corsa alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio è riuscito a superare la soglia necessaria per l’elezione al primo turno e così la competizione si restringe ai due nomi che. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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