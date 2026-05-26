La ripartizione dei seggi e i consiglieri eletti a Venezia i dati definitivi

Il nuovo consiglio comunale di Venezia è composto da 35 seggi. La lista Venturini ottiene 14 seggi, il Partito Democratico 9, Fratelli d'Italia 5, la Lega 2, Forza Italia 1, Alleanza Verdi Sinistra 1, Terra & Acqua 1, Movimento 5 Stelle 1 e Ora!-Michele Boldrin 1. I dati sono definitivi dopo lo scrutinio.

Questa la ripartizione dei seggi nel nuovo consiglio comunale di Venezia, a scrutinio concluso:Lista Venturini 14 seggi, Fratelli d'Italia 5 seggi, Lega 2, Forza Italia 1Partito Democratico 9 seggi, Alleanza Verdi Sinistra 1, Terra & Acqua 1, Movimento 5 stelle 1Ora!-Michele Boldrin 1 seggio I. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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