Provincia parte l’era Picone | Porte aperte a sindaci e territorio

Notizia in breve

Il nuovo presidente della Provincia ha iniziato ufficialmente il suo incarico a Palazzo Caracciolo. Durante il primo giorno, ha annunciato che le porte saranno aperte a sindaci e rappresentanti del territorio. Nessuna dichiarazione aggiuntiva è stata rilasciata, ma si è concentrato sulla disponibilità a collaborare con le autorità locali. La giornata si è svolta senza eventi particolari o interventi pubblici.