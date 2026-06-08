Provincia parte l’era Picone | Porte aperte a sindaci e territorio
Il nuovo presidente della Provincia ha iniziato ufficialmente il suo incarico a Palazzo Caracciolo. Durante il primo giorno, ha annunciato che le porte saranno aperte a sindaci e rappresentanti del territorio. Nessuna dichiarazione aggiuntiva è stata rilasciata, ma si è concentrato sulla disponibilità a collaborare con le autorità locali. La giornata si è svolta senza eventi particolari o interventi pubblici.
Tempo di lettura: < 1 minuto Primo giorno di lavoro a Palazzo Caracciolo per il presidente della Provincia, Fausto Picone. Sono state subito affrontate varie questioni con gli uffici dell’Ente. “Archiviata la competizione elettorale, ci siamo messi subito all’opera – dichiara il presidente Picone -. A bbiamo diverse e delicate sfide di fronte, non possiamo permetterci pause. Come già più volte evidenziato, la nostra sarà un’attività sinergica che coinvolgerà con un ruolo di primo piano i consiglieri provinciali e che verrà condivisa con gli amministratori delle 118 comunità dell’Irpinia. Porte spalancate a tutti per ascoltare, raccogliere istanze e suggerimenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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