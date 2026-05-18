In provincia di Avellino, un candidato ha presentato la propria candidatura con 576 firme raccolte tra i sindaci locali. Sono stati ufficializzati i nomi dei primi firmatari che hanno espresso il loro sostegno. La lista dei sindaci coinvolti include rappresentanti di diversi comuni della zona. La raccolta delle firme rappresenta un passaggio importante per la candidatura in vista delle elezioni di giugno, anche se non sono stati ancora diffusi dettagli sulla possibile influenza di questo sostegno sull’esito finale del voto.

? Punti chiave Chi sono i sindaci che hanno garantito il sostegno a Picone?. Come influenzerà questo massiccio consenso l'esito del voto di giugno?. Quali progetti concreti porterà la nuova gestione per i piccoli comuni?. Perché la candidatura punta a cambiare il rapporto tra centro e periferia?.? In Breve 576 firme raccolte tra sindaci e assessori irpini per la candidatura.. Enzo Alaia promuove la coesione tra politica e amministratori locali.. Picone è sindaco dal 2014 e rieletto in Consiglio nel marzo 2026.. Voto provinciale fissato per il 6 giugno presso Palazzo Caracciolo.. A Palazzo Caracciolo, presso l’Ufficio Elettorale di Avellino, è stata depositata ufficialmente la candidatura di Fausto Picone per la presidenza della Provincia, in vista del voto fissato per il 6 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Provincia di Avellino: Picone si candida con 576 firme dei sindaci

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