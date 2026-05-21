Allenamento a porte aperte al Centro di via Copparo Mazza e Senigagliesi lavorano a parte

Al centro sportivo di via Copparo, la squadra ha svolto il secondo allenamento settimanale con porte aperte ai tifosi. Durante la sessione, due giocatori si sono concentrati su esercizi individuali, lavorando separatamente dal resto del gruppo. Nessuna variazione significativa rispetto alle sedute precedenti, e l’intera squadra ha continuato a prepararsi per le prossime partite. La seduta si è svolta senza intoppi, nel rispetto del programma stabilito dal tecnico.

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Poche novità al centro sportivo Fabbri, dove la squadra di Parlato ha effettuato il secondo allenamento settimanale. A porte aperte, come quello in programma oggi alle 16 in via Copparo. Lavorano ancora a parte Mazza (nella foto) e Senigagliesi, ma per entrambi si tratta di sedute personalizzate finalizzate al pieno recupero per la partita di domenica prossima in casa contro la Santegidiese. Intanto, per quanto riguarda la prevendita oggi è previsto il secondo giorno di prelazione dedicata agli abbonati che potranno assicurarsi il biglietto online su etes.it, presso la biglietteria di corso Piave dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, e presso la tabaccheria L’Angolo della Fortuna in viale Krasnodar 31. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Allenamento a porte aperte al Centro di via Copparo. Mazza e Senigagliesi lavorano a parte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video [1-20] He Wanted a Quiet Life as a Villain but Ended Up Famous Everywhere | Manhwa Recap Sullo stesso argomento Parma, allenamento a porte aperte al Tardini: 1.500 tifosi in festaClima di festa allo stadio Tardini, dove il Parma ha celebrato la salvezza matematica con un allenamento a porte aperte davanti a 1. Il Palermo chiama i tifosi al Barbera, lunedì allenamento a porte aperteLunedì 11 maggio il Palermo aprirà le porte del Renzo Barbera ai propri tifosi per un allenamento in presenza del pubblico. Avete rivisitato la vostra vecchia scuola dopo il diploma (ad esempio, in occasione di una giornata porte aperte o di un incontro di classe)? Se sì, com'è andata? reddit Allenamento a porte aperte al Centro di via Copparo. Mazza e Senigagliesi lavorano a partePoche novità al centro sportivo Fabbri, dove la squadra di Parlato ha effettuato il secondo allenamento settimanale. A porte ... sport.quotidiano.net Giovedì allenamento a porte aperte al Palasport con la NazionaleAllenamento a porte aperte domani, giovedì 21 maggio, dalle 18.30 alle 20, al Palasport di Genova, per la Nazionale femminile di pallavolo, che sarà impegnata nell’edizione 2026 dell’AIA AeQuilibrium ... liguriasport.com