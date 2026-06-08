Mercato Inter contatti per arrivare a Provedel | ma la Lazio fa muro e chiede questa cifra I dettagli

Da internews24.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha avviato contatti per acquistare il portiere della Lazio, che ha già indicato la sua preferenza. La Lazio ha risposto chiedendo una cifra precisa per la cessione. L'operazione riguarda il sostituto di Sommer, ormai partito, e il vice di Martinez. La trattativa resta aperta, ma al momento non ci sono accordi definitivi.

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di Francesco Aliperta Mercato Inter, con l’addio di Sommer i nerazzurri cercano un vice per Martinez: il portiere della Lazio ha già dato la sua preferenza. Ivan Provedel è uno dei profili cerchiati dall’Inter per la porta: i nerazzurri sono infatti alla ricerca di un estremo difensore – Sommer lascia a parametro zero – che inizialmente partirà dietro nelle gerarchie rispetto a Josep Martinez, che sarà infatti il titolare. Il Messaggero riporta alcune novità importanti, a partire dal fatto che Gattuso, nuovo allenatore della Lazio, ha scelto Mandas come portiere titolare: «Porte aperte per il ritorno alla Lazio. Gattuso ha già scelto Mandas come portiere titolare per il prossimo anno e ora conta ogni giorno che manca al 15 giugno. 🔗 Leggi su Internews24.com

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