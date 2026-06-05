Mandas Provedel o Motta? Chi sarà il nuovo portiere titolare della Lazio

Il nuovo portiere titolare della Lazio dovrebbe essere Mandas, che ha lasciato in prestito la squadra inglese nell’ultima sessione invernale. La passata stagione, tra i pali, si sono alternati Provedel, Motta e Furlanetto. La scelta di Mandas è prevista salvo eventuali imprevisti.

Provedel, Motta e Furlanetto si sono divisi la porta della Lazio nella passata stagione. Ma ad essere il numero uno del nuovo corso Gattuso sarà, salvo nuovi imprevisti, Mandas, che aveva lasciato in prestito Formello nell’ultima sessione invernale cercando spazio in Inghilterra ma senza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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