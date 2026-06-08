Protesta in tribunale per i precari Pnrr | In 1500 a casa da luglio

Circa 1.500 precari coinvolti nei progetti PNRR sono senza lavoro da luglio. Questa mattina, davanti al Tribunale di Venezia, si è svolta un’assemblea e un presidio di protesta. I lavoratori hanno manifestato per chiedere soluzioni e protestano contro la perdita del reddito. La protesta si è svolta presso la sede del tribunale di piazzale Roma.

Assemblea e presidio di protesta questa mattina davanti alla sede del Tribunale di Venezia, in piazzale Roma. Una ventina di persone hanno manifestato con bandiere e cartelli contro la carenza di personale che colpisce il ministero della Giustizia e in particolare la situazione, contingente, dei. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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