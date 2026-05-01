Traditi da maggioranza e Bernini Meloni in silenzio FdI si ricorda delle promesse? La protesta dei ricercatori precari dell’Istituto nazionale di Astrofisica

Nella giornata del Primo maggio, centinaia di ricercatori e tecnologi dell’Istituto nazionale di Astrofisica (INAF) hanno manifestato in diverse città, chiedendo maggiore stabilità e risposte alle promesse non mantenute. La protesta si inserisce nel contesto di un lungo periodo di precariato che coinvolge il personale dell’ente, principale istituzione pubblica dedicata allo studio dell’universo. La mobilitazione si è concentrata sulla richiesta di interventi concreti da parte delle istituzioni e sulla critica alle mancate assunzioni.

Altro che Festa del lavoro. Per diverse centinaia di ricercatori e tecnologi dell’ Istituto nazionale di Astrofisica (INAF), il principale ente pubblico di ricerca per lo studio dell’universo, sarà l’ennesimo Primo maggio di precariato, ancora una volta. Dimenticati dalla maggioranza di centrodestra, dopo le promesse di finanziamento tradite nell’ultima legge di Bilancio. Ignorati dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, così come della premier Giorgia Meloni, alla quale si sono rivolti con una lettera per vedere riconosciuti i loro diritti e le loro speranze di stabilizzazione. “ Fratelli d’Italia si ricorda ancora di noi?”, è stato l’appello rivolto a Palazzo Chigi e alla maggioranza di governo, rimasto ancora senza alcuna risposta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Traditi da maggioranza e Bernini, Meloni in silenzio. FdI si ricorda delle promesse?”. La protesta dei ricercatori precari dell’Istituto nazionale di Astrofisica Notizie correlate Istituto nazionale tributaristi alla celebrazione dei 25 anni dell’Agenzia delle entrate(Adnkronos) – Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, parteciperà all’evento celebrativo dei 25 anni... Protesta dei sanitari contro la cacciata delle Ong da Gaza e Cisgiordania: “Silenzio è complicità, Israele rispetti il diritto internazionale”Gli Usa legittimano i coloni israeliani: l’Ambasciata offrirà per la prima volta servizi consolari negli insediamenti illegali Usa-Iran, a Ginevra i... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Traditi da maggioranza e Bernini, Meloni in silenzio. FdI si ricorda delle promesse?. La protesta dei ricercatori precari dell'Istituto nazionale di Astrofisica; Il primo sì a Roma Capitale: Pd astenuto, no di M5S-Avs. Meloni: Impegni traditi; Riso italiano tradito dal Parlamento europeo: immutate le soglie dei dazi; Riforma dei poteri, Meloni contro il Pd fa imbarazzare Gualtieri. Cosa succede all'asse per Roma. AIUTO DISPERATO, 9 CUCCIOLI IN CANILE Sono nati da nemmeno due mesi e il mondo li ha già traditi. 9 cuccioli (6 maschietti e 3 femminucce), abbandonati appena venuti al mondo, senza nemmeno il tempo di capire cosa fosse l’amore. Oggi vivono chius - facebook.com facebook Auto in fiamme a Capodanno, le indagini a Corato: traditi dal video nella stazione di servizio x.com