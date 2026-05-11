Tribunale di Cassino Senza i precari del PNRR e la tutela dei dipendenti il sistema rischia il collasso
Il Tribunale di Cassino si trova al centro di una crisi che potrebbe portare alla paralisi dell’intero sistema giudiziario locale. Secondo la Fp Cgil, la mancanza di precari del PNRR e la tutela dei dipendenti rappresentano elementi fondamentali per garantire il funzionamento degli uffici giudiziari. La nota del Segretario Generale Vittorio Simeone evidenzia come questa situazione rifletta le contraddizioni presenti nel sistema di giustizia nazionale.
Il Tribunale di Cassino rischia la paralisi. A lanciare l'allarme è la Fp Cgil, che attraverso una nota del Segretario Generale Vittorio Simeone ha acceso i riflettori su quella che viene definita "l'emblema delle contraddizioni del sistema giustizia nel nostro Paese". Al centro della denuncia.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie correlate
Tribunale di Monza: i precari del Pnrr ora sperano nella stabilizzazioneMonza, 18 Marzo 2026 – Potrebbero venire tutti stabilizzati la settantina di lavoratori precari dell’Ufficio del Processo in servizio al Tribunale di...
Veneto, assistenza anziani: il sistema Sambo rischia il collasso? Cosa scoprirai Come influenzerà il taglio dei fondi la gestione delle liste d'attesa? Chi pagherà l'aumento dei costi per le cure degli anziani?...
Argomenti più discussi: Tribunale di Cassino, Senza i precari del PNRR e la tutela dei dipendenti il sistema rischia il collasso; Il giudice con il coraggio della giustizia: 20 anni senza Biagio Magliocca; Crisi familiari e patrimoni: esperti a confronto al Castello Angioino; Al Castello Angioino di Gaeta il convegno nazionale dell'AMI 'Gli aspetti patrimoniali delle crisi familiari'.
operazione dei Carabinieri della Stazione di Esperia su disposizione del GIP del Tribunale di Cassino: domiciliari con braccialetto elettronico - facebook.com facebook
Martedì 28 aprile, al tribunale di #Avezzano, sesta udienza del procedimento penale per l’uccisione dell’orsa Amarena. @rete8 Marsica #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova Sora Cassino Rieti #Roma rete8.it/cronac - x.com x.com