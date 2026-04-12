Scirocco e incendi nel Messinese | fiamme a Salice fumo nella galleria Telegrafo e disagi sulla A20
Nelle prime ore di questa mattina, le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenute per spegnere diversi incendi di vegetazione causati dalle raffiche di vento di scirocco. Nel territorio provinciale si sono verificati fumi nella galleria Telegrafo e fiamme a Salice, generando disagi alla viabilità sulla A20. Il vento ha contribuito alla diffusione delle fiamme, che hanno coinvolto aree rurali e strade della zona.
I vigili del fuoco del Comando di Messina risultano impegnati, dalle prime ore di questa mattina, nel fronteggiare numerosi incendi di vegetazione alimentati dalle violente raffiche di vento di scirocco che stanno interessando l’intero territorio provinciale.La situazione più delicata si registra.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Vasto incendio nella notte: in fiamme un deposito, densa nube di fumo sulla cittàVasto incendio intorno alla mezzanotte, tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo, in via Roma, a Frattamaggiore.
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