Scirocco e incendi nel Messinese | fiamme a Salice fumo nella galleria Telegrafo e disagi sulla A20

Nelle prime ore di questa mattina, le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenute per spegnere diversi incendi di vegetazione causati dalle raffiche di vento di scirocco. Nel territorio provinciale si sono verificati fumi nella galleria Telegrafo e fiamme a Salice, generando disagi alla viabilità sulla A20. Il vento ha contribuito alla diffusione delle fiamme, che hanno coinvolto aree rurali e strade della zona.