Prosegue la sequela di incendi auto nella notte | colpito nuovamente un imprenditore

Nella notte si sono verificati altri incendi di auto, colpendo ancora una volta un imprenditore locale. È il terzo episodio di questo tipo in poco più di un anno nella zona di Brindisi. La serie di incendi auto si ripete quasi ogni notte, con danni continuativi a veicoli e proprietà private. Gli agenti delle forze dell’ordine stanno indagando sulle cause di questi incendi ripetuti.

Interventi dei vigili del fuoco tra la serata del 26 e la mattina del 27 marzo: terzo episodio in sedici mesi per il proprietario di una Range Rover BRINDISI - Terzo episodio subito nel giro di poco più di un anno per un imprenditore brindisino. Prosegue la conta dei tanti incendi auto che si verificano, ormai quasi quotidianamente, nel corso della notte. Vigili del fuoco costantemente al lavoro per sedare le fiamme. Solo a Brindisi si contano tre veicoli danneggiati tra la serata di ieri, 26 marzo, e la primissima mattinata di oggi, 27 marzo. Avvenimenti che si sommano a quanto accaduto solo due notti fa, quando sono stati registrati altri tre incendi fra Cellino San Marco e il capoluogo di provincia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Prosegue la sequela di incendi auto nella notte: colpito nuovamente un imprenditore Articoli correlati Notte di incendi tra Casoria e Saviano: cinque auto distrutte, indagini in corsoTempo di lettura: < 1 minutoDue incendi di auto distinti hanno interessato nella notte i comuni di Casoria e Saviano, nel Napoletano, rendendo... Due incendi nella notte, colpiti il furgone di un commerciante e un’automobileLECCE – È stata una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, chiamati a intervenire d’urgenza in due distinti... Tutti gli aggiornamenti su Prosegue la sequela di incendi auto... Argomenti discussi: A Monfalcone la mostra Opera illustrata in mostra di Miriam Blasich ispirata all’album di Frabolo; Palmi accoglie la reliquia di San Francesco: un cammino spirituale che attraversa la Calabria.