Florentino Perez è stato riconfermato presidente del Real Madrid nelle prime ore di questa mattina. Il suo ottavo mandato si estenderà fino al 2030. La vittoria alle elezioni è stata immediata, senza altre candidature ufficiali. Contestualmente, è stato annunciato l’ingresso di José Mourinho come nuovo allenatore della squadra. La nomina segue il termine del precedente incarico e si inserisce nel quadro di rinnovamento del club.

AGI - L'attesa è durata poco. Florentino Perez è stato rieletto presidente del Real Madrid nelle prime ore di questa mattina e inizierà il suo ottavo mandato alla guida del club fino al 2030. Poco prima dell'una di notte, l'imprenditore settantanovenne ha festeggiato la vittoria "su tutti i fronti" e il raggiungimento del "secondo miglior risultato della storia", ancor prima della pubblicazione delle percentuali ufficiali. Pochi secondi prima, il suo rivale Enrique Riquelme aveva ammesso la sconfitta dopo la pubblicazione dei sondaggi che mostravano Perez in netto vantaggio, con una percentuale di voti tra il 60 e il 70% da parte dei soci del club. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Prosegue il regno di Perez al Real Madrid: arriva Mourinho

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Florentino Pérez Speaks on Real Madrids Crisis

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