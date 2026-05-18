Durante il festival di Cannes si è diffusa la notizia del possibile ritorno di José Mourinho al Real Madrid, a 13 anni dall’addio ai Blancos. La decisione di Florentino Perez di riportare l’allenatore portoghese ha suscitato reazioni contrastanti a Madrid. Mourinho si appresta a riprendere il comando di una squadra caratterizzata da tensioni tra gruppi di giocatori e comportamenti aggressivi. La storia recente del club mostra un ambiente complesso, con sfide legate alla gestione dello spogliatoio e alle dinamiche tra i campioni.

Nei giorni di Cannes, il ritorno di José Mourinho al Real Madrid meriterebbe un film fuori concorso: tredici anni dopo l’addio ai Blancos, lo Special One è pronto a domare uno spogliatoio travolto da clan, risse e campioni dall’ ego sconfinato. L’uomo di Sétubal ancora una volta sorprende tutti: lo danno per finito e, sia concessa la rima, per bollito, ma lui, diabolico, riemerge dagli abissi. La sua avventura al Benfica è durata otto mesi: nominato tecnico delle Aquile il 18 settembre 2025, con un contratto biennale, il percorso si chiude ora, in anticipo. L’accordo con il Benfica concedeva una finestra di dieci giorni al termine del campionato per liberarsi, dietro il pagamento di una clausola da tre milioni di euro: una bazzecola per il Real Madrid. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Infinito Mourinho, il ritorno da film al Real: la scelta di Florentino Perez spacca Madrid

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