Cuori Ribelli 50 bambini operati in Etiopia | conclusa la missione della cardiochirurgia pediatrica di Taormina

La missione di cardiochirurgia pediatrica denominata “Cuori Ribelli” si è conclusa in Etiopia dopo aver operato 50 bambini con malformazioni cardiache, superando le previsioni iniziali di 30 interventi. L'iniziativa, portata avanti in un contesto in cui l’assistenza sanitaria specialistica è scarsa, aveva come obiettivo principale offrire opportunità di cura a bambini con condizioni congenite. La missione ha coinvolto professionisti provenienti da diverse regioni, impegnati in interventi chirurgici e attività di formazione.

Dare un futuro a chi nasce con una malformazione cardiaca in contesti dove la cura non è garantita. È questo il senso più profondo della missione “Cuori Ribelli”, che si è conclusa in Etiopia con un risultato che va oltre ogni previsione: 50 bambini operati, a fronte dei 30 interventi.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, ok della giunta regionale alla nuova configurazione sanitariaConcluso l’iter amministrativo per inserire stabilmente il reparto nel sistema siciliano: gli atti saranno trasmessi ai ministeri per il via libera... Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, in Commissione Sanità l’audizione dei direttori generaliSi riunisce oggi alle 11 la Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana per affrontare il tema della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cuori Ribelli, 50 bambini operati in Etiopia: conclusa la missione della cardiochirurgia pediatrica di Taormina; Missione in Etiopia: 50 bambini operati dal team di Taormina; Cardiochirurgia pediatrica di Taormina: conclusa la missione in Etiopia con 50 interventi gratuiti. Cuori Ribelli, missione in Etiopia: 50 bambini operati dal team di TaorminaSi è conclusa la prima missione sanitaria del 2026 in Etiopia del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina – Bambino Gesù, realizzata nell’ambito ... canalesicilia.it Asp Messina, Cuori Ribelli: missione in Costa d’Avorio e oltre 50 bambini visitatiProsegue e si rafforza il progetto solidale Cuori Ribelli, promosso dall’associazione Una Voce per Padre Pio guidata da Enzo Palumbo con il sostegno dell’Asp di Messina e il coinvolgimento dell’équi ... 24live.it CUORI RIBELLI ETIOPIA Rientrati in Italia. È stata un’esperienza intensa e bellissima, che porteremo con noi a lungo. In questi giorni abbiamo avuto la possibilità di prenderci cura di tanti bambini con sindrome di Down offrendo una chance concreta a piccoli - facebook.com facebook