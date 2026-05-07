Cardiochirurgia pediatrica Taormina l' assessore Caruso rassicura | Manterremo la struttura e gli alti standard

L'assessore regionale alla Salute ha incontrato nel pomeriggio a Palermo il direttore generale dell'Asp di Messina e il direttore del Policlinico di Catania. L'obiettivo dell'incontro è stato discutere sulla gestione della struttura di cardiochirurgia pediatrica a Taormina. Durante l'incontro, l'assessore ha espresso la volontà di mantenere la struttura e gli standard elevati già garantiti. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione e sul rispetto delle procedure vigenti.

L'assessore regionale alla Salute Marcello Caruso ha incontrato questo pomeriggio a Palermo il direttore generale dell'Asp di Messina Giuseppe Cuccì e il direttore del Policlinico "Rodolico - San Marco" di Catania Giorgio Giulio Santonocito per affrontare il tema della gestione della.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, in Commissione Sanità l’audizione dei direttori generaliSi riunisce oggi alle 11 la Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana per affrontare il tema della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Cardiochirurgia pediatrica Taormina, Musolino critica: "L'annessione a Catania è una decisione politica""L’entusiasmo con cui si cerca di far passare per vittoria la decisione della Giunta regionale di annettere il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 50 bambini operati in Etiopia dalla cardiochirurgia pediatrica di Taormina; Cuori Ribelli, missione record in Etiopia: operati 50 bambini dal team di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina; Cardiochirurgia pediatrica, il Bambino Gesù lascia Taormina dopo 16 anni; Taormina, il Bambin Gesù lascia la cardiochirurgia pediatrica: scoppia il caso politico. Cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Caruso: «Manterremo la struttura e gli alti standard di eccellenza»L'assessore regionale alla Salute ha incontrato a Palermo il direttore generale dell'Asp di Messina Giuseppe Cuccì e il direttore del Policlinico Rodolico - San Marco di Catania Giorgio Giulio Santo ... messina.gazzettadelsud.it Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, De Luca: serve chiarezzaLeggo con preoccupazione il contenuto della nota con cui il presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù comunica all’ASP di Messina la volontà di cessare, alla naturale scadenza del 30 giugno 202 ... strettoweb.com Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, De Luca: “serve chiarezza" - facebook.com facebook