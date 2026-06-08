Propaganda Live chiude la stagione con un doppio appuntamento. La trasmissione di La7, condotta da Diego Bianchi, si ferma fino a settembre. Il programma si occupa di attualità, satira, reportage e musica, offrendo una panoramica sul mondo in continuo mutamento. La fine della stagione è stata annunciata con l’ultimo episodio trasmesso ieri sera, prima della pausa estiva.

Anche per Diego Bianchi è tempo di ‘arrivederci a settembre’ con Propaganda Live, il programma della prima serata di La7 che racconta il mondo che cambia tra attualità, satira, reportage e musica. La trasmissione saluta il pubblico con un doppio appuntamento: uno in onda questa sera, lunedì 8 giugno, e l’altro nel consueto slot del venerdì sera, il 12 giugno. Anticipazioni e ospiti dell’8 giugno 2026. Due serate con Diego Bianchi e tutta la squadra per attraversare ancora una volta l’attualità senza scorciatoie: ospiti, reportage dai luoghi dove le storie accadono davvero, le voci dei protagonisti, le analisi e quel modo originale di tenere insieme complessità e leggerezza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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