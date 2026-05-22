Si conclude una stagione di grande successo per Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, che anche quest’anno si è distinto per gli ascolti elevati e l’ampio coinvolgimento sui social. L’ultimo appuntamento della stagione è stato dedicato a uno speciale su “Amici”, una delle trasmissioni più seguite della televisione italiana. I dati di ascolto hanno confermato la popolarità del talk nel panorama televisivo, consolidando il ruolo di uno degli appuntamenti più seguiti del fine settimana.

Si chiude nel segno degli ascolti e del successo social un’altra stagione di Verissimo, il talk del weekend di Silvia Toffanin che anche quest’anno si è confermato tra gli appuntamenti più seguiti della televisione italiana. L’ultima puntata andrà in onda sabato 23 maggio alle 16.30 su Canale 5 con “Verissimo - Speciale Amici”, interamente dedicato all’edizione appena conclusa del talent show di Maria De Filippi. Ascolti in crescita nel weekend. Il programma ha mantenuto la leadership nella sua fascia oraria sia al sabato sia alla domenica, registrando numeri in crescita rispetto alla stagione precedente. La media share si è attestata intorno al 21% nella puntata del sabato e al 20% in quella domenicale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Verissimo” chiude una stagione da record: ultimo appuntamento con lo speciale dedicato ad “Amici”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VERISSIMO - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA SABATO 18 APRILE 2026 SU CANALE 5

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Verissimo, ospiti del 23 maggio: puntata speciale dedicata ad Amici 25 e ai suoi finalisti

Teatro Arbostella, si chiude una stagione da record di pubblico e risateTempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa con un grande successo di pubblico e di critica la XVIII stagione teatrale comica del Teatro Arbostella.

Con lo Speciale Amici chiude la stagione di Verissimo, Scheri 'è cresciuto'Sabato 23 maggio, su Canale 5, con Verissimo - Speciale Amici si conclude la stagione del talk show condotto da Silvia Toffanin che ha dimostrato, ancora una volta, di essere tra gli appuntamenti pi ... ansa.it

Verissimo – Speciale Amici di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni del 23 maggioTutto pronto per il gran finale di Verissimo che saluta il pubblico di Canlae 5 con lo Speciale Amici: ospiti ed anticipazioni del weekend! superguidatv.it