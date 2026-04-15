A Terranuova, il Teatro Le Fornaci si prepara a concludere la stagione teatrale 20252026 con due spettacoli che si svolgeranno nelle prossime settimane. La rassegna, iniziata diversi mesi fa, ha visto la partecipazione di vari artisti e compagnie teatrali, attirando un pubblico locale e non solo. La chiusura della stagione rappresenta l’ultimo evento programmato prima della pausa estiva.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Si avvia alla conclusione la stagione teatrale 20252026 del Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, curata dalla compagnia KanterStrasse, che anche quest’anno ha proposto un cartellone ricco e articolato, capace di intercettare pubblici differenti e di tutte le età. A segnare il finale di stagione saranno due appuntamenti distinti, che mettono in dialogo linguaggi diversi ma complementari: il teatro contemporaneo e la musica dal vivo intrecciata alla narrazione. Il primo evento è in programma giovedì 16 aprile alle ore 21.15 con “Adamo vs Eva – Storia di una mela andata di traverso”, anteprima nata dalla co-produzione tra Primera e KanterStrasse, liberamente ispirata al “Diario di Adamo e di Eva” di Mark Twain.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terranuova. Teatro Le Fornaci: doppio appuntamento per la chiusura della stagione 2025/2026

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Teatro auditorium Le Fornaci: finale di stagione tra teatro e musicaDue gli appuntamenti che segnano il finale di stagione, proponendo linguaggi diversi ma complementari: da una parte il teatro contemporaneo, dall’altra la musica dal vivo intrecciata al racconto ... lanazione.it

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