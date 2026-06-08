Ungheria-Kazakistan è un’amichevole e si gioca martedì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. L’Ungheria dovrà attendere ancora per riprovare quelle sensazioni che solo un Mondiale è capace di dare. L’ultima volta che i magiari hanno preso parte alla rassegna iridata è stato esattamente 40 anni fa: era il 1986, edizione messicana. Da allora non sono più riusciti a qualificarsi. Molto deludente la campagna terminata lo scorso autunno, con la selezione di Marco Rossi – il commissario tecnico italiano, ormai dal 2018 alla guida dei Magyarok, è stato confermato nonostante il flop – che ha mancato addirittura il pass per gli spareggi, chiudendo terza in un gruppo composto da quattro squadre, persino dietro all’Irlanda. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Ungheria-Kazakistan: prosegue la striscia positiva

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