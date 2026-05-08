Nella 36ª giornata di campionato, si affrontano Torino e Sassuolo. La partita si apre con l’obiettivo di entrambe le squadre di ottenere un risultato positivo: i granata cercano di mantenere la serie di vittorie casalinghe, mentre gli emiliani vogliono allungare la loro striscia senza sconfitte. La sfida si svolge allo stadio di Torino, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo per conquistare i tre punti.

La 36ª giornata si apre con la sfida tra i granata e la squadra di Grosso, che ha appena battuto il Milan e punta all'ottavo posto Si apre la 36ª giornata del campionato di serie A con la sfida tra D'Aversa, a caccia di una conferma sulla panchina granata, e Grosso, tecnico che può entrare nel giro del big nel corso del prossimo mercato allenatori. E allora scopriamo pronostico e quote di Torino-Sassuolo in programma venerdì 8 maggio alle ore 20.45. Il Torino arriva a questa terz'ultima sfida della stagione dopo la sconfitta di Udine per 2-0. Uno stop inatteso per la squadra granata, che aveva comunque messo al sicuro la sua classifica in precedenza, con i successi contro Pisa e Verona e con i pareggi contro Cremonese e Inter.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino-Sassuolo, D'Aversa vuole continuare la striscia positiva in casa: il pronostico

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