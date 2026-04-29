Doppio Misto ai Mondiali di Curling l’Italia prosegue la striscia positiva | battuta la Svizzera

Durante i Mondiali di Curling tenutisi a Ginevra, l’Italia nel doppio misto ha ottenuto una vittoria contro la Svizzera, proseguendo la serie di risultati positivi nel torneo. La competizione si sta svolgendo nella città svizzera e vede le squadre coinvolte in diverse sfide. La vittoria italiana si aggiunge alle altre prove disputate finora nel torneo, confermando la buona forma della squadra in questa disciplina.

Ginevra, 29 aprile 2026 – E’ arrivata un’altra splendida vittoria per l’Italia del doppio misto ai Mondiali di Curling, in svolgimento a Ginevra in Svizzera. La quinta giornata della competizione ha visto Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Amos Mosaner (Fiamme Oro) avere la meglio sulla Svizzera, padrona di casa, con 8-4. Sono sette le partite del round robin che vedono gli Azzurri prevalere sugli avversari. In questa partita odierna, hanno fatto la differenza sul ghiaccio nel terzo e nel sesto end. Domani 30 aprile, termineranno le fasi a gironi e l’Italia tornerà in gara con due squadre forti: la Corea del Sud e la Scozia. Foto Giuseppe GiuglianoCONI – da coni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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