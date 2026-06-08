Pronostico Senegal-Arabia Saudita | il rodaggio termina con una vittoria

La partita tra Senegal e Arabia Saudita si è conclusa con una vittoria per la squadra africana. L’incontro si è svolto tra martedì e mercoledì alle 01:00 ora italiana. Si tratta di un’amichevole, con statistiche e formazioni disponibili prima del fischio d’inizio. La gara è stata trasmessa in diretta tv e streaming.

Senegal-Arabia Saudita è un’amichevole e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì all’01:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Una doppietta dell’eterno Mané non è bastata al Senegal, lo scorso 31 maggio, per uscire imbattuto dalla prima delle due amichevoli pre-Mondiale dei Leoni della Teranga, campioni d’Africa in carica con l’asterisco (hanno perso la finale con il Marocco a tavolino, in attesa dell’esito del ricorso al Tas). Gli USA di Pulisic e McKennie hanno avuto la meglio al termine di un match che non ha deluso dal punto di vista dello spettacolo. Cinque gol complessivi – è finita 3-2 per gli statunitensi – e tanti capovolgimenti di fronte. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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