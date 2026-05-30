L’amichevole tra Ecuador e Arabia Saudita si svolge in preparazione dei Mondiali. La partita è considerata una delle ultime verifiche prima dell'inizio del torneo. Non sono stati resi noti dettagli sulle formazioni ufficiali. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e online. La differenza tra le due squadre viene indicata come significativa, con una possibile superiorità di una delle due.

Ecuador-Arabia Saudita è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Iniziano le grandi manovre in vista del Mondiale. Ed Ecuador e Arabia Saudita si affrontano per la seconda volta nella propria storia dopo il primo incrocio di quattro anni fa che era finito zero a zero. Entrambe saranno impegnate nella manifestazione che partirà il prossimo 11 giugno. Peccato che di nuovo noi italiani saremo costretti a guardare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il cammino dei sudamericani nella fase di qualificazione è stato clamoroso: infatti la campagna è stata chiusa al secondo posto, alle spalle della sola Argentina campione del Mondo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Ecuador-Arabia Saudita: c’è una grossa differenza

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