Pronostico RD del Congo-Cile | ultimi esperimenti in un clima surreale

Da ilveggente.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’amichevole tra RD del Congo e Cile si terrà martedì alle 17:00. La partita si svolge in un contesto caratterizzato da un clima surreale, secondo quanto riferito da fonti ufficiali. Sono disponibili statistiche, notizie e probabili formazioni per entrambe le squadre. La partita sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming.

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RD del Congo-Cile è un’amichevole e si gioca martedì alle 17:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. È scoppiato un vero e proprio caos attorno a quest’amichevole, l’ultima che disputerà la Repubblica Democratica del Congo prima di partire per il Nordamerica. In origine si sarebbe dovuta giocare a La Linea de la Concepcion, in Spagna, al confine con Gibilterra, ma la sede è cambiata. Il motivo? “Prudenza sanitaria”, l’ha definita il sindaco della cittadina iberica che non ha concesso l’autorizzazione a causa dell’epidemia di Ebola che ormai da metà maggio sta affliggendo il paese africano (oltre 400 casi confermati e 62 decessi). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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