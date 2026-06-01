L’amichevole tra Marocco e Madagascar si svolgerà martedì alle 19:00. La partita è un’occasione per testare le formazioni prima di impegni ufficiali e si svolge senza la presenza dei giocatori più esperti delle rispettive squadre. Sono previste alcune variazioni nelle probabili formazioni, con numerosi giovani chiamati a mettersi in mostra. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con notizie e statistiche disponibili prima del calcio d’inizio.

Marocco-Madagascar è un’amichevole e si gioca martedì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il Marocco campione d’Africa in carica (a tavolino, in attesa dell’esito del ricorso del Senegal) nella scorsa settimana ha già disputato una prima amichevole pre-Mondiale, strapazzando 5-0 il Burundi. Nient’altro che una sgambata per la selezione nordafricana che sarà tra le osservate speciali in Nordamerica dopo lo storico quarto posto ottenuto nel 2022 in Qatar (mai una rappresentativa della CAF era riuscita a fare meglio). Quella con il Burundi è stata la terza partita sotto la guida del nuovo selezionatore Mohamed Ouahbi, che dopo la Coppa d’Africa ha preso il posto di Walid Regragui, uno dei grandi protagonisti della storica cavalcata nell’edizione qatariota. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Marocco-Madagascar: continuano gli esperimenti in attesa dei big

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