Pronostico Polonia-Ucraina | esperimenti e debutti nel test fra deluse

Polonia e Ucraina si sfidano in un’amichevole domenica alle 17:30. La partita prevede debutti e sperimentazioni nelle formazioni, con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. Sono previste statistiche aggiornate, formazioni probabili e indicazioni su come seguire l’incontro in diretta tv e streaming. Non sono stati comunicati risultati ufficiali o decisioni definitive sulle formazioni.

Polonia-Ucraina è un’amichevole e si gioca domenica alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Un’amichevole dal retrogusto triste, tra due selezioni che non prenderanno parte al Mondiale che sta per aprire i battenti tra States, Messico e Canada. Né Polonia né Ucraina saranno ai nastri di partenza: due defezioni che non passano inosservate, dal momento che parliamo di due rappresentative (in particolar modo quella polacca) che fanno parte a pieno titolo del cosiddetto ceto medio europeo. La Polonia, ad esempio, ha partecipato a quattro degli ultimi sei Mondiali, l’Ucraina invece non gioca una rassegna iridata dal 2006 ma in compenso si è qualificata alle ultime quattro edizioni degli Europei (arrivando ai quarti di finale nel 2020). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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