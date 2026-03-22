Puma ha presentato le nuove maglie di calcio di 11 nazionali: Portogallo, Marocco, Ghana, Paraguay, Senegal, Costa d’Avorio, Repubblica Ceca, Svizzera, Nuova Zelanda, Austria ed Egitto. All’evento, organizzato a Domino Square, a New York, c’era anche Ricardo Quaresma, ex calciatore della nazionale portoghese e di club come Porto e Inter. “Abbiamo già vinto un titolo europeo e ora l’obiettivo è vincere una Coppa del Mondo “, ha detto l’ex attaccante classe 1983. “Abbiamo più voglia di vincere perché c’è Cristiano. È il suo ultimo Mondiale e vogliono che Cristiano vinca quel titolo. Le aspettative sono alte perché hanno la qualità per farlo”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mondiali 2026, Quaresma: “Per Cristiano Ronaldo è l’ultimo e il Portogallo vuole vincerlo”

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