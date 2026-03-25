L'incontro tra Iran e Nigeria è un'amichevole internazionale in preparazione ai prossimi impegni mondiali. La Nigeria, esclusa dal prossimo torneo, disputerà diverse partite di preparazione a scopo principalmente di allenamento. Per questa sfida, si prevedono formazioni probabilmente di secondo piano e un andamento senza particolare spettacolarità. La partita si svolgerà in un contesto di test e valutazioni per entrambe le squadre.

Iran-Nigeria è un’amichevole internazionale in preparazione al prossimo Mondiale: probabili formazioni e pronostico Una delle grandi escluse del prossimo Mondiale è sicuramente la Nigeria, che da qui ai prossimi impegni ufficiali farà una serie di amichevoli che valgono poco. L’Iran invece, non sa ancora se parteciperà a questa manifestazione, vista la guerra in atto e ha già minacciato la Fifa. Vedremo come andrà a finire. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Lo possiamo dire serenamente che questa è un’amichevole molto strana. Una di quelle che sono difficili da pronosticare se non in un modo, basandoci su quelli che sono stati gli ultimi risultati di queste due nazionali e anche per via di quell’unico precedente, di quasi dieci anni fa, che è finito zero a zero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Iran-Nigeria: una gara senza spettacolo

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