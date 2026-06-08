Pronostico Francia-Irlanda del Nord | Deschamps non vuole sbagliare
La partita tra Francia e Irlanda del Nord si gioca in un’amichevole internazionale, in preparazione ai prossimi Mondiali. La Francia punta a non commettere errori, con Didier Deschamps che sceglie la formazione più affidabile. La sfida si svolge in uno stadio europeo, visibile su piattaforme televisive dedicate. La nazionale francese si presenta con alcuni cambi rispetto alle ultime uscite, mentre l’Irlanda del Nord schiera i suoi titolari.
Francia-Irlanda del Nord è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Non ci sono dubbi – almeno noi non ne abbiamo e non pensiamo ne possano avere altri – che la Francia sia la squadra più forte e più completa di questo Mondiale. Ma l’ultima amichevole, anche se c’è stato un grande turnover, non è stata bellissima: la sconfitta contro la Costa D’Avorio è subito da mettere alle spalle. Ultimo appuntamento prima del Mondiale per i francesi contro l’Irlanda del Nord, una sfida che i transalpini vogliono vincere per tornare al sorriso. Deschamps sembra essere orientato a mandare in campo i migliori per dare l’ultima possibilità di oliare i meccanismi di una squadra clamorosa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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