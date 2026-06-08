Francia-Irlanda del Nord è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Non ci sono dubbi – almeno noi non ne abbiamo e non pensiamo ne possano avere altri – che la Francia sia la squadra più forte e più completa di questo Mondiale. Ma l’ultima amichevole, anche se c’è stato un grande turnover, non è stata bellissima: la sconfitta contro la Costa D’Avorio è subito da mettere alle spalle. Ultimo appuntamento prima del Mondiale per i francesi contro l’Irlanda del Nord, una sfida che i transalpini vogliono vincere per tornare al sorriso. Deschamps sembra essere orientato a mandare in campo i migliori per dare l’ultima possibilità di oliare i meccanismi di una squadra clamorosa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Francia-Irlanda del Nord: Deschamps non vuole sbagliare

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