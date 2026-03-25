Italia-Irlanda del Nord ora Gattuso non può sbagliare | pronostico

Gli azzurri affrontano la partita di semifinale playoff a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. La squadra di Gattuso deve vincere per assicurarsi il passaggio alla fase successiva. In caso di risultato positivo, l'Italia incontrerà la vincente di un'altra sfida. La partita si gioca in un momento decisivo per la qualificazione e può determinare il proseguimento del percorso internazionale della nazionale.

Dopo una lunga attesa, è arrivato il momento della verità: l'Italia si giocherà un posto al prossimo Mondiale nei playoff che prevedono la prima tappa contro l'Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, la seconda contro la vincente di Galles-Bosnia. E allora scopriamo pronostico e quote di Italia-Irlanda del Nord in programma a Bergamo giovedì 26 marzo alle ore 20.45. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi! Già previsto il tutto esaurito a Bergamo dove gli azzurri affronteranno la prima sfida dei playoff che possono consentire all'Italia di tornare al Mondiale di calcio dopo 12 anni (2014, Brasile). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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