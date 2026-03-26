L’Italia non può più sbagliare Contro l’Irlanda del Nord vale una generazione

Stasera si gioca a Bergamo la semifinale dei playoff europei per il Mondiale 2026, con l’Italia che affronta l’Irlanda del Nord. La partita rappresenta una sfida decisiva per la nazionale italiana, che non può più commettere errori in questa fase. La formazione azzurra si presenta con l’obiettivo di ottenere un risultato che permetta di proseguire la qualificazione.

Bergamo, 26 marzo 2026 – Italia all’ultima chiamata. Stasera gli Azzurri affrontano l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff europei per il Mondiale 2026. È una gara secca, novanta minuti per restare in corsa e giocarsi la finale di martedì oppure per precipitare di nuovo nell’incubo di un’altra estate senza Coppa del Mondo, la terza di fila. L’Italia non gioca un Mondiale dal 2014 e ha già mancato le edizioni del 2018 e del 2022. Intere generazioni di ragazzi non hanno mai visto la Nazionale in una fase finale della Coppa del Mondo, mentre altre ricordano soltanto uscite mediocri, come quelle contro Slovacchia e Paraguay in Sudafrica 2010 o contro il Costa Rica in Brasile 2014. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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