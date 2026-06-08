L'Argentina ha ottenuto sette vittorie consecutive nelle partite di preparazione ai prossimi Mondiali. La partita amichevole contro l'Islanda si svolge in vista di questa competizione. La sfida serve come test prima delle competizioni ufficiali. La partita è prevista in un contesto di preparazione internazionale. Le formazioni probabili saranno presentate prima del calcio d'inizio. La partita sarà trasmessa in diretta, con dettagli su dove vederla disponibili prima dell'incontro.

Argentina-Islanda è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Sei vittorie di fila per l’Argentina in questa fase di preparazione al Mondiale. Un buon viatico. Anche se c’è da dire che la squadra di Scaloni non è che abbia convinto del tutto. Intanto sono state tutte avversarie deboli, e poi molti uomini non sono quelli degli anni passati. Detto questo, anche contro l’Islanda non è che ci dovrebbero essere chissà quali problemi. Un’altra amichevole molto soft per i campioni del Mondo in carica che si apprestano a vivere una serata molto semplice. E niente turnover, stavolta. Sì, tranne Messi – che dovrebbe di nuovo partire dalla panchina – tutti gli altri dovrebbero esserci dal primo minuto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Argentina-Islanda: Scaloni alla settima di fila

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