Pronostico Southampton-Blackburn | settima di fila

Nel campionato di Championship inglese, la sfida tra Southampton e Blackburn rappresenta la settima partita consecutiva in cui entrambe le squadre ottengono risultati utili. Il Southampton ha raggiunto diciassette incontri senza sconfitte, con sei vittorie di fila. La partita, con informazioni su come vederla e le formazioni, è tra quelle che attirano l’attenzione degli appassionati di calcio britannico.

Sono diciassette i risultati utili consecutivi del Southampton, addirittura sono 6 le vittorie di fila. E vedendo la classifica, con un paio pure di partite in meno rispetto alla prima della classe, con il cammino fatto negli ultimi mesi i Saints hanno capito di poter puntare direttamente alla promozione. Se si continuasse con questa marcia di dubbi davvero non ce ne sarebbero. Certo, più passa il tempo e più è complicato riuscire ad avere la meglio sempre. Ovvio che la vittoria sull’Arsenal in FA CUP ha dimostrato ulteriormente il valore di questa squadra che, almeno in Championship – dopo il cammino indegno della passata stagione in Premier – può fare il bello e il cattivo tempo.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Southampton-Blackburn: settima di fila Pronostico Oxford-Blackburn: la terza di fila per il sognoOxford-Blackburn è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico Fino a qualche settimana fa nessuno... Pronostico West Bromwich-Southampton: la quindicesima di filaWest Bromwich-Southampton è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico Non conosce la vittoria da...