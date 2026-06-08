Pronostici di oggi 8 giugno | le amichevoli di Olanda e Francia e l’inizio del tennis su erba

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 8 giugno. Francia e Olanda affiliano le armi in vista dell’esordio ai Mondiali rispettivamente il 16 giugno contro il Senegal e il 14 giugno contro il Giappone. A proposito di Coppa del Mondo, non dimenticate la nostra sezione Antepost. Per il tennis siamo andati a dare un’occhiata. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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