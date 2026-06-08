Pronostici di oggi 8 giugno | le amichevoli di Olanda e Francia e l’inizio del tennis su erba
Il 8 giugno si disputano diverse amichevoli di calcio tra Olanda e Francia, che si preparano ai Mondiali. La Francia affronta una squadra avversaria prima dell’esordio contro il Senegal il 16 giugno, mentre l’Olanda si prepara per il match del 14 giugno contro il Giappone. Oggi si gioca anche il primo torneo di tennis su erba della stagione, segnando l’inizio di una nuova fase del circuito.
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 8 giugno. Francia e Olanda affiliano le armi in vista dell’esordio ai Mondiali rispettivamente il 16 giugno contro il Senegal e il 14 giugno contro il Giappone. A proposito di Coppa del Mondo, non dimenticate la nostra sezione Antepost. Per il tennis siamo andati a dare un’occhiata. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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